12月からシステム復旧で 受注・出荷を再開 明日は我が身にならないために、今一度点検を─。 9月29日にサイバー攻撃によるシステム障害を受けたアサヒグループホールディングス（GHD）。社長の勝木敦志社長は、11月27日に攻撃後初めて会見を開き「システム障害で多くのお客様・関係先の皆様に多大なるご迷惑をお掛けしていることを心よりおわび申し上げます」と陳謝。システムは復旧し、12月から受