【英国】 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）16:00 予想0.1%前回0.1%（前期比) 予想1.3%前回1.3%（前年比) 経常収支（2025年 第3四半期）16:00 予想N/A前回-289.0億ポンド 【香港】 消費者物価指数（CPI）（11月）17:30 予想1.2%前回1.2%（前年比) 【カナダ】 鉱工業製品価格（11月）22:30 予想N/A前回1.5%（鉱工業製品価格・前月比) 予想N/A前回1.6%（原材料価格