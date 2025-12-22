17:00シムカス・リトアニア中銀総裁、最新経済予測公表 19:00ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、最新経済予測公表 22:00カジミール・スロバキア中銀総裁、最新経済予測公表 23日3:00米2年債入札（690億ドル） 米議会クリスマス休会入り ※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変更されることがあります。