テクニカルポイント ユーロドル、上昇トレンドに調整入る、１０日線に注目 1.1836エンベロープ1%上限（10日間） 1.1794ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.171910日移動平均 1.1718現値 1.1713一目均衡表・転換線 1.1694一目均衡表・雲（上限） 1.166221日移動平均 1.1655100日移動平均 1.1648一目均衡表・基準線 1.1602エンベロープ1%下限（10日間） 1.1581一