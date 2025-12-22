ドル円は午前に円安の調整が入る＝東京為替概況 先週末に日銀会合後の植田日銀総裁の会見を受けた追加利上げ期待後退などを材料に円安が進み、ドル円は157円78銭を付けた。週明けも高値圏でスタートし、157円75銭と先週末高値に迫る動きを見せたが、その後、円安の過熱感警戒などから利益確定のドル売り円買いが入り、午前中に157円23銭を付けた。 安値からの反発は157円40銭台までにとどまり、午後は落