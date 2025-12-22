シンガー・ソングライターの大石昌良（オーイシマサヨシ、45）が22日までに自身のXを更新。ファンからは「時の人」と似ているという指摘が相次いだ。漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、初めて決勝に進んだ「たくろう」が初優勝を飾り、賞金1000万円を獲得した。「M−1」放送後、大石はXに「M1優勝おめでとうってめっちゃ来るんだけど何事」とポスト。たくろうのツッ