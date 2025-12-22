塩野義製薬が後場終盤に下げ幅を縮小している。午後３時ごろ、「ザズベイカプセル３０ｍｇ」（一般名ズラノロン）について、２２日付でうつ病・うつ状態を適応症とした日本での製造販売承認を取得したと発表しており、これを好材料視した買いが下値に入っているようだ。 「ザズベイ」は、新規作用機序を有するうつ病治療薬で、国内で実施した第３相検証試験では１日１回３０ミリグラムの１４日間投与で有効性と安全性が確認