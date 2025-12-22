エノモト＝年初来高値更新。前週末１９日の取引終了後、ＬＥＤと光学材料分野の先駆的企業である日亜化学工業（徳島県阿南市）と資本・業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。日亜化学に対する第三者割当により自社株２０万株（自己株式を除く発行済み株数の２.９４％）の処分を実施し、４億２４００万円を調達する。ＬＥＤ用リードフレームの安定的な供給による両社の発展を図ることが目的で