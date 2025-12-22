FC琉球は22日、FW成田安里と明治安田J2・J3百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。成田は浦和レッズユースから日本体育大に進学し、大卒1年目となった今季は開幕後の3月に加入が発表。J3で3試合に出場していたが、5月8日のトレーニング中に脳震盪を負ってからはリハビリが続いている。クラブは「今年5月に脳震盪の診断を受けて以降、サッカーにおける脳振盪に対する指針に沿って、段階的プログラムを組んで復帰を目