¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï22Æü¡¢»Ö³ÀÎÉ¥³¡¼¥Á¤¬Íèµ¨¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈØÅÄ¤Ï1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡ÇÔÂà¤ÇÍèµ¨¤âJ2¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¾å°ÌÀª¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë51¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿º£µ¨¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¼éÈ÷¤Î¸«Ä¾¤·¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼éÈ÷¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±²þ³×¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¼éÈ÷¤ò¼´¤È¤·¤¿ÌÀ³Î¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä