とにかく「お腹が痩せたい」と感じている方は少なくないはず。そこでウエスト−５cmをめざすべく習慣に採り入れたいのが、動きと呼吸を連動させて行うピラティスの簡単エクササイズ【サイドレッグアップ】です。お腹や脇腹の引き締めはもちろん、体幹の強化も叶うので、理想的な“痩せやすい体”に近づけます。サイドレッグアップ（１）床に横向きに寝て両ひざを軽く曲げ、手をつきながら上半身を持ち上げる▲ひじが肩の真下にくる