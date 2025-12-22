22日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数733、値下がり銘柄数671と、値上がりが優勢だった。 個別ではアトラグループ、津田駒工業、ヒーハイスト、テクノホライゾン、澤藤電機など6銘柄がストップ高。インターライフホールディングス、日本電技、佐藤渡辺、ナカノフドー建設、大成温調など72銘柄は年初来高値を更新。レダックス、ニューテック、光陽社、南海プライウ