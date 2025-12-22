22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ12760323.7 43130 ２. 日経Ｄインバ 2266930.45843 ３. 野村日経平均 1847193.6 52260 ４. 純金信託 15529 127.0 21210