5年前から運行を停止しているSLやまぐち号の蒸気機関車「C57」。JR西日本は、「修理が順調に進み来年10月の復帰の可能性が高まった」と発表しました。（JR西日本広島支社飯田 稔督支社長）「C57は現在梅小路（京都）で修繕をしている。来年10月から山口DCの本番なので10月からしっかり運行したい」JR西日本は山口市で開いた定例会見でSLやまぐち号の来年の運転計画を発表しました。この中で来年10月に始まる山口デスティネӦ