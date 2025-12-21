付き合うと「重荷」になる男性って、実は別れたとしても後々厄介な存在になる可能性があります。そこで今回は、あなたの「重荷」になるであろう男性の特徴を紹介するので、ぜひ交際を決断する前に確認してみてください。立て続けに連絡してくる電話に出れなかった時、LINEを返せてなかった時などに立て続けに連絡してくるような男性は要注意。マメに連絡をくれるのは優しさではなく、過度な執着心や独占欲によるものです。本当に優