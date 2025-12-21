「特別食べすぎたわけでもないのに体重が増えた」「運動量は変わっていないのに、なんだか体が重い…」。そんな“理由がはっきりしない体の変化”を感じる人が増える年末年始。その原因は、意外にも“何かをしているから”ではなく、“無意識に変わっている生活習慣”にあることが少なくありません。そこで今回は、年末年始に代謝が落ちやすくなる理由と、太りやすさを招く“無意識の生活習慣”について解説します。動いているつも