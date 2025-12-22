学校のプールで水を出しっぱなし “損失300万円” 熊本市教育委員会は今日（22日）、熊本市立白坪小学校で、プールのシャワー設備の誤操作により、今年6月2日から7月17日にかけての46日間にわたり、水が流出する事案があったと発表しました。 この期間の水道料金は約350万円だったということです。 ▼昨年との使用量の差9377㎥（299万1263円）・今年6月～7月357万5759円・去年6月～7月