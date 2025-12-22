◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(21日、代々木第一体育館)フィギュアスケートの全日本選手権大会、女子のフリースケーティングが行われ、坂本花織選手が貫禄の演技で5連覇を達成しました。これにより来年2月に行われるミラノ・コルティナ五輪の代表1枠目にも内定しました。今季限りでの現役引退を表明している坂本選手。「演技をしている最中は、本当に演技に集中して、最後の最後まで自分らしい滑りができたんじゃな