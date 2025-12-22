NEXCO西日本は、年末年始の九州・沖縄エリアの高速道路について渋滞予測を発表しました。対象期間は2025年12月26日(金)～2026年1月4日(日)の10日間です。 【地図で確認】渋滞予測情報〈九州・沖縄エリア〉12月26日～1月4日 下り線は1月2日(金)、上り線は1月3日(土)をピークに3日と4日に特に渋滞が多く発生する見込みです。 ※渋滞の発生は、事故や天気などを理由に予測から変動することがあります。 【目次