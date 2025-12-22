冬至の22日、神奈川県横浜市の温泉施設では4万個以上のゆずを使ったゆず湯が提供されています。浴槽を覆い尽くすほどの大量のゆず。22日午前、横浜市保土ケ谷区の温泉施設にある露天風呂では冬至の日にあわせてゆず湯が用意されましたが、浴槽には一度におよそ4000個のゆずが使われています。この施設では毎年、ゆず湯に利用客から提供されたゆずを使っていてことしはおよそ2.5トン、あわせて4万2000個ほどが集まったということで