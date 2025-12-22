漫画『アオのハコ』原作者・三浦糀が21日、自身のXを更新し、21日に千葉・幕張メッセで開催された『ジャンプフェスタ』内の『アオのハコ』ステージに“着ぐるみ”を着て登壇したことを報告した。【画像】本当にステージ出てる！『アオのハコ』着ぐるみ姿の原作者・三浦糀Xでは「ジャンフェス2026“ちなつせんぱい”の姿を借りて・ステージに登壇・13時40分〜のグリーティングに参加させて頂きました声優さんにもサプライズ