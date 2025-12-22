今月8日の最大震度6強の地震で全線が運休していたJR八戸線は22日朝から一部区間で運転を再開し、不通区間はバスによる代行輸送を始めました。22日朝から運転を再開したのはJR八戸線の鮫駅―久慈駅間53キロです。車両基地がある八戸駅に列車が戻れないため、再開には給油や点検の場所を準備し、22日から上下それぞれ1日5本だけの臨時ダイヤを組みました。始発列車ではおよそ10人が鮫駅に到着し、足早に中心部に向かうバスに乗り換え