プロ野球・西武は22日、FAで獲得した桑原将志選手の入団会見を行いました。プロ入りから14シーズンを過ごしたDeNAから、西武へのFA移籍を決断。桑原選手は「プレースタイルや僕にしかない気持ちの部分をすごく評価していただいたので、響きました」と、移籍先を西武にした理由を語りました。「横浜一筋で頑張る選択肢ももちろんあった」と移籍を悩んだことを明かした桑原選手。それでも「環境を変える方が自分のキャリアがさらに深