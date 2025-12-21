スウェットは楽な反面、着方を間違えると一気に部屋着感が出てしまい、「なんとなく老けて見える」と感じることも。大人世代にとって少し距離を置きたくなるアイテムかもしれません。ただ実はこの冬、スウェットは選び方と着こなし次第で、きれいめにも今っぽくも更新できるアイテムとして再注目されています。ポイントになるのは、“部屋着として着ない”という意識。その差が、見た目の印象を大きく分けます。野暮ったく見える原