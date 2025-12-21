ケンカの直後、まだ気持ちが整理できていないのに、彼はもう普段通り。「もう終わった話なの？」と置いていかれたように感じたことありませんか？この温度差は、気持ちの軽さではなく、男性と女性の“感情処理の方法”の違いから生まれるなのです。男性は“問題が終わった”瞬間に感情も切り替えやすい男性はケンカを「解決すべき出来事」と捉えがち。謝った、結論が出た、話が一区切りしたなどの時点で“案件終了”と認識し、気持