数ある大江戸温泉物語の中でも、施設を限って行われている『大江戸三つ星バイキング』。【大江戸温泉物語Premium 鬼怒川観光ホテル】でも2025年秋から食べられるようになりました。2025年12月1日(月)から2026年2月28日(土)までの冬のフェアメニューは、カニやふぐ、ふりを使ったメニューが登場。高級食材が目白押しの豪華バイキングを紹介します。｜「大江戸温泉物語」史上、最強のバイキング夕食も朝食も、驚くほどの豪華メニュー