腰まわりが硬くなると、体が動かしづらくなるだけでなく、姿勢が崩れたり、下腹に力が入りにくくなったりと、見た目の印象にも影響が出やすくなります。特に大人世代は、日常のクセや運動不足から、腰・体側の柔軟性が落ちやすい傾向も。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【パリガ アーサナ】。腰まわりをやさしく伸ばしながら呼吸を深めることで、体幹に自然と意識が向きやすくなります。腰まわりをゆるめ、呼吸を深める