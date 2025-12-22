キューバ代表を辞退したドジャースのアンディ・パヘス外野手（２５）がキューバ野球連盟（ＦＣＢ）に「出場する予定も興味もない」と伝えていたと、キューバメディア「スイング・コンプリート」のダニエル・デ・マラス氏が明かしている。パヘスは当初チーム・キューバでプレーすることに意欲的だったことを後悔しているという。キューバから少年期に米国に亡命したパヘスは出身国キューバもしくは妻の出身国メキシコからのＷＢ