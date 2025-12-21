「やっと◯kg痩せた！」と喜んだその瞬間。実はここにこそ、リバウンドの大きな落とし穴が潜んでいます。これまでの努力を労う気持ちから“ご褒美”を解禁し、一気に体重が戻ってしまうケースは少なくありません。そこで今回は、ダイエット成功後に陥りがちな危険な習慣と、リバウンドを防ぐ工夫を紹介します。🌼「ヘルシーそう」なのに太る!? ダイエット中に避けたい【メニュー選びの勘違い】ご褒美が“食べすぎの引き金”