三友保育園岡山・中区門田屋敷 岡山市の学校に通う中高生が22日、資源回収で集めたお金で保育園の子どもたちにクリスマスプレゼントを贈りました。 ボランティアなどに取り組む山陽学園JRC部の部員が、学校近くの三友保育園の園児に約2万円分の絵本やおもちゃをプレゼントしました。 JRC部では、約10年前から資源回収を行い、子どもたちにクリスマスプレゼントを贈る活動を続けています。部員たちは絵本の読み聞