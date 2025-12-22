与党・共に民主党の朴智元（パク・ジウォン）議員が李在明（イ・ジェミョン）大統領の北朝鮮メディア公開検討指示について「効果的な反共教育になる」とし、関係部処に早期決断を促した。国家情報院長を務めた朴議員は22日、自身のフェイスブックで「李大統領が労働新聞など北メディアを公開する意思を明らかにしたことを高く評価する」とし「労働新聞に自由に接することができれば、最も効果的な対国民反共教育になると確信する」