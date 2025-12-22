Ç¯Ëö¤«¤é¤Þ¤¿¡ÖÀÄ´¤Âæ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë»þÂå¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£ÂçÅýÎÎ¼¼¤¬Îµ»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¤«¤éÀÄ´¤Âæ¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤ò»Ï¤á¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤âÇ¯Æâ¤Ë¼¹Ì³¼¼¤ò°Ü¤¹Í½Äê¤À¡£¤³¤ì¤ÇÎµ»³ÂçÅýÎÎ¼¼»þÂå¤Ï3Ç¯7¥«·î¤ÇËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¼¼¤ÎÀÄ´¤Âæµ¢´Ô¤òÄ¯¤á¤ë¹ñÌ±¤Î¿´¶­¤ÏÊ£»¨¤À¡£Âç´ÚÌ±¹ñ¤ÎÀµÅýÀ­¤È¸¢°Ò¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¶õ´Ö¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¡Ö°¦Áþ¤ÎÎò»Ë¡×¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤À¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÀÄ´¤Âæ¤ÏÆÃ¸¢¤ÈÉÔÄÌ¡¢¡Ö¶å½ÅµÜïí