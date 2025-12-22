２０日、集成傘業が製造した傘。（晋江＝新華社配信／肖和勇）【新華社晋江12月22日】「中国の傘の都」と呼ばれる福建省晋江市東石鎮は、世界でも重要な傘の生産・輸出拠点で、地元で主に輸出を手がける集成傘業は、日本が最大の海外市場となっている。担当者によると、同社は日本で流通する輸入傘の約4割を生産している。２０日、集成傘業が製造した傘。（晋江＝新華社配信／肖和勇）２０日、集成傘業の工場で作業をする従業員