プロボクサー那須川天心の父・弘幸氏（55）が22日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。11月24日に開催されたWBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心VS井上拓真の試合前に感じた不安な発言を明かした。天心が戦前に口にした「負けても次もあるので…」という言葉に憤りを覚えたという弘幸氏。「今までそんなこと言ったことなかった。“何言ってるんだ！？”と思った。戦う男として、あんなこと