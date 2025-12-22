恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーのクロが21日、自身のアメブロを更新。40歳のサプライズバースデーパーティーで、公開プロポーズを受けたことを報告した。【映像】「4カ月でレスになった」クロの4歳年下の元夫クロは「ご報告」というタイトルでブログを更新。「サプライズで桃とよっこ幹事で40才のサプライズバースデーを、たくさんの私の友人を呼んでやってもらったのです」とつづり