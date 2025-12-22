落語家三遊亭好楽（79）との師弟関係を、錦笑亭満堂（41）が描いた舞台「ウチの師匠がつまらない」（26年1月16〜25日、東京・池袋シアターグリーン）の合同取材会が22日、東京・池之端しのぶ亭で行われた。満堂による同名著書の舞台化。好楽は「本が出た時、ほかのお弟子さんが怒ってね。師匠がつまらないって言うのは絶対秘密だったのに、公にしたから破門にしましょうって」と、タイトルを引き合いに笑わせ「話題にしてくれただ