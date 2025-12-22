H3ロケット8号機が22日午前10時51分、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられましたが、搭載していた衛星を予定の軌道に投入できず打ち上げは失敗しました。JAXA会見：予定していた軌道に（衛星の）「みちびき5号機」を投入できず打ち上げに失敗した。ご期待に応えることができず、心よりおわび申し上げる。H3ロケット8号機は、22日午前10時51分に種子島宇宙センターから打ち上げられました。機体は順調に飛行を続けていま