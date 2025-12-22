中国国際航空は、札幌/千歳〜北京/首都線の減便を追加する。当初は1日1往復を運航しており、10月27日から12月8日までの月・木・金曜の減便を発表した後、期間を2026年3月28日まで延長していた。さらに12月24日から水曜を運休する。理由は機材繰りのため。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は札幌/千歳発が4時間50分、北京/首都発が3時間25分から3時間35分。同路線は、中国国際航空のみが運航している。■ダイヤCA17