2025年1月に掲載したこちらの記事！【正解はシーズンオフ！2025年に年俸が爆上がりしそうな選手セリーグ編】2025年に大ブレイクをして年俸が爆上がりしそうな選手たちをセパ6人ずつ、12人を選出。今回はその答え合わせを行う！今回はセリーグ編だ！門脇誠／年俸4500万円⇒4000万円微ダウン……。巨人から選出したのは門脇選手。3年目の今季は出場81試合、打率.223でともに自己ワースト。５月には不振でプロ初の２軍降格も経験し、9