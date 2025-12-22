年の瀬を迎え、京都の観光に異変が起きているようです。紅葉が終わったあとの京都は元々、年間を通して観光客が少ない時期ではありますが、高市総理の“存立危機事態”発言以来、中国の外務省は１１月１４日、当面日本への渡航を控えるよう呼びかけました。こうした状況も影響しているのか、高騰していた京都の宿泊費も下がっているようです。京都の観光は今後、どう変わっていくのでしょうか。航空・旅行アナリストの鳥海高太