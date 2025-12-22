11月、大相撲九州場所で新入幕を果たした石川県津幡町出身の欧勝海関は21日夜、地元の後援会から化粧まわしを贈られ、1月の初場所へ意欲を見せました。欧勝海関は埼玉県での冬巡業を終えた後、鳴戸親方と共にふるさと石川県津幡町に凱旋し、会場の津幡町役場にはおよそ230人のファンが出迎えました。欧勝海関は九月場所を9勝6敗で勝ち越して、11月行われた九州場所で新入幕となり、勝ち越しには一歩及ばなかったものの、9日目から6