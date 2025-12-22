まもなく始まる新たな一年を前に、御朱印集めや由緒ある場所への参拝計画を立てる人も多いでしょう。地域の歴史や文化を深く感じさせるこれらの場所で、地元住民はもちろん遠方からも人々を惹きつける、特に支持を集めるスポットとはどこでしょうか。All About ニュース編集部は12月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみた