「TravisJapan」の松田元太（26）が22日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。ゲストの人気アイドルと「仲がいい」とアピールした。この日は女優の上白石萌歌と、松田と同じ所属事務所である「なにわ男子」高橋恭平がゲスト出演。MCの「ハライチ」澤部佑から「高橋くんは松田くんとは」と話を振られ、松田は「仲いいですね」、高橋も少し遅れて「仲いいですね」と打ち明けた。