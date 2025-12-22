お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。チャットGPTにキレたことを明かした。「チャットGPTにいろいろ質問してたらだんだん偉そうな言い方してきよったから、キレたった」と書き出した津田。「ほなら丁寧な喋り方にしてきよったで」と話し方が丁寧になったことを明かし、「俺の勝ちや」と自慢げにつづった。フォロワーからは「ChatGPTと争ってる時点で負け笑」「AIと戦う時点で負