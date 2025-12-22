ヤクルト・木沢尚文投手（27）が東京都港区の球団事務所で契約更改交渉に臨み、700万円減の年俸6300万円で更改した。プロ5年目の今季は中継ぎで42試合に登板し、2勝1敗9ホールド、防御率3・40。2軍調整の期間もあって登板数も3年続けていた50試合に届かず「うまくいかないなりにその場で一生懸命足踏みしていたなという感じだった」と振り返った。今季、チームは最下位に終わり3年連続Bクラス。「夏の時点でペナントレースから