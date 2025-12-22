J3福島入りが確実な元日本代表FW三浦知良（JFL鈴鹿）が22日、自身の去就について言及した。大阪府内での自主トレを打ち上げ、クラブ名こそ挙げなかったものの「年内には最終的な結論が出ると思う」と明言。5年ぶりのJ復帰が秒読み段階に入った。決め手に関しては「全てバランスだと思う。色んな条件がある」という。福島は天然芝のグラウンドを完備。環境面は申し分なく、さらに悲願のJ2昇格へ向けてカズの経験値は大きな力に