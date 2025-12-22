MLB・ホワイトソックスは22日、球団公式SNSで村上宗隆選手のコメント動画を公開しました。村上宗隆選手は、ポスティング・システムを利用し、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル(約53億円)で合意しました。動画では早速ホワイトソックスのユニホームを身にまとい、英語で「こんにちは、シカゴ。私の名前は村上宗隆です。ムネと呼んでください。最高です。シカゴに来られて嬉しいです。YES!」と笑顔で話しました。▽村上宗隆選手