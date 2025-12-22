大塚食品は、2026年３月１日納品分から「ボンカレーゴールド」の価格改定を実施する。12月22日に発表した。対象製品は「ボンカレーゴールド」シリーズ６品(甘口・中辛・辛口・大辛・芳醇デミカレー 至福の甘口・うま辛にんにく 辛口)。希望小売価格を税別235円から255円に引き上げる。「ボンカレーゴールド」の価格改定は2025年3月以来となる。大塚食品は価格改定に至った経緯として、これまで生産性の向上、物流の効率化、諸費用