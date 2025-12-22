ローソンは12月9日から、全国の店舗および「ローソンアプリ」で、2026年の節分に向けた恵方巻や節分そば、節分スイーツの予約受付を開始している。今回、同社で初めて外国産米を使用した寿司を発売する。「カルローズ･ハッピー巻」(税込430円)は、国内産の米よりも比較的安価なアメリカ産のカルローズ米を米の重量のうち約1割使用。米に合う具材に見直すことなどで、商品の中で最も安い「サラダ恵方巻」に比べ価格を約1割抑えた。