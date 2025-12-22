◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２２日、栗東トレセンメルボルンＣ（２３着）からの帰国初戦となるシュヴァリエローズ（牡７歳、栗東・清水久詞厩舎、父ディープインパクト）は、穏やかな表情で馬房で過ごした。久保助手は「海外遠征に行ったという感じもなく、ダメージはないですよ」と明るい表情を浮かべた。今年は５戦したが、天皇賞・春（７着）以外は全て渋った馬場で